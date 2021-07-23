"Огромная проблема": Уход США из Афганистана обернется катастрофой

«У нас на руках огромная проблема. Половина районов страны под контролем "Талибана". Военные Афганистана отступили со многих из них, потому что без авиации они не смогут защитить всю страну. Так что они собирают силы возле столиц провинций. (...) В какой-то момент талибы начнут атаковать эти города. Может быть, они подождут 31 августа, когда страну официально покинут силы США. Но я думаю, они начнут раньше», — приводит канал слова Кина.