Конец еще нескоро: ВОЗ озвучила негативный прогноз по пандемии

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ВОЗ: пандемия далека от завершения

Газета.Ru
25 минут назад

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается сильный рост количества зараженных заражений. Об этом сообщается в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

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Фото: ReutersReuters

В заявлении подчеркивается, что Европа «далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии», в том числе из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта».

«Несмотря на огромные усилия государств-членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию», — говорится в сообщении.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что ВОЗ может выпустить рекомендацию об обязательной вакцинации на фоне быстрого распространения новых штаммов коронавируса.

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