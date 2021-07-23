«Талибан» потребовал отставки президента Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) настаивает на том, что мира в Афганистане не будет до тех пор, пока в Кабуле не свергнут президента Ашрафа Гани. Об этом в интервью Associated Press заявил официальный представитель движения Сухайль Шахин.

Фото: twitter.com/suhailshaheen1 twitter.com/suhailshaheen1

По его словам, пока Гани остаётся президентом, требования правительства о прекращении огня равносильны требованию о капитуляции «Талибана». Шахин утверждает, что до прекращения огня должно быть достигнуто соглашение о новом правительстве, которое устроит как талибов, так и других афганцев. В этом случае войны не будет.

Никто не хочет гражданской войны, в том числе и я, — сказал Шахин.

Представитель «Талибана» подчеркнул, что у движения нет планов военного наступления на Кабул и они «воздерживаются» от взятия столиц провинций. Однако Шахин предупредил, что подобное в их силах, благодаря оружию и технике, полученной на ранее захваченной территории.