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«Талибан» потребовал отставки президента Афганистана

News.ru
27 минут назад

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) настаивает на том, что мира в Афганистане не будет до тех пор, пока в Кабуле не свергнут президента Ашрафа Гани. Об этом в интервью Associated Press заявил официальный представитель движения Сухайль Шахин.

«Талибан» потребовал отставки президента Афганистана
Фото: twitter.com/suhailshaheen1twitter.com/suhailshaheen1

По его словам, пока Гани остаётся президентом, требования правительства о прекращении огня равносильны требованию о капитуляции «Талибана». Шахин утверждает, что до прекращения огня должно быть достигнуто соглашение о новом правительстве, которое устроит как талибов, так и других афганцев. В этом случае войны не будет.

Никто не хочет гражданской войны, в том числе и я, — сказал Шахин.

Представитель «Талибана» подчеркнул, что у движения нет планов военного наступления на Кабул и они «воздерживаются» от взятия столиц провинций. Однако Шахин предупредил, что подобное в их силах, благодаря оружию и технике, полученной на ранее захваченной территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с «Талибаном» в Москве указывают на то, что они являются «вменяемыми людьми». Министр считает, что представителям официальной власти в Кабуле следует как можно скорее начать переговоры с «Талибаном», а не пытаться сохранять неопределённость. Ситуация в Афганистане ухудшилась после вывода американских войск. Талибы и правительственные войска вступили в противостояние. 23 июля армия страны освободила от боевиков район Карух в провинции Герат на западе Афганистана. Представитель Минобороны Фавад Аман заявил, что десятки талибов были уничтожены или ранены.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Сергей Лавров,Министерство обороны,Талибан,МИД,Associated Press,Россия,Кабул,Афганистан,
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