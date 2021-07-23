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Зеленский уволил двух генералов СБУ

Lenta.ru
29 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух высокопоставленных офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Зеленский уволил двух генералов СБУ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что своих должностей лишились первый заместитель главы ведомства, генерал Руслан Баранецкий, а также начальник Управления внутренней безопасности СБУ, генерал Андрей Наумов.

По данным источников портала, Баранецкий может быть назначен заместителем министра обороны Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место был назначен бывший директор Национального института стратегических исследований республики Александр Литвиненко.

До этого по просьбе украинского президента свой пост покинул бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Его место занял бывший председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

В мире,Руслан Баранецкий,Андрей Наумов,Владимир Зеленский,Александр Литвиненко,Арсен Аваков,Верховная Рада,СБУ,Украина,
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