Зеленский уволил двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух высокопоставленных офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Отмечается, что своих должностей лишились первый заместитель главы ведомства, генерал Руслан Баранецкий, а также начальник Управления внутренней безопасности СБУ, генерал Андрей Наумов.

По данным источников портала, Баранецкий может быть назначен заместителем министра обороны Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место был назначен бывший директор Национального института стратегических исследований республики Александр Литвиненко.