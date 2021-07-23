Украина запретила въезд российским морякам

На Украине отказали во въезде в страну 12 российским морякам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что они прибыли к украинскому пункту пропуска «морской порт Южный» в Одесской области на судне под флагом Либерии. Пограничники проверили их паспорта, полученные в Крыму, после чего признали документы недействительными. Кроме того, членам экипажа на три года запретили въезд на Украину.

В ГПСУ объяснили, что приняли такое решение на основании закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Согласно ему, любой документ, выданный российскими органами государственной власти на территории Крыма, считается украинскими властями недействительным.

В марте офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против 23 российских артистов, выступавших на концерте в честь открытия Крымского моста. По данным ведомства, они незаконно въехали в Крым для участия в мероприятии.