В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украина запретила въезд в страну российским морякам

Lenta.ru
37 минут назад

На Украине отказали во въезде в страну 12 российским морякам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Украина запретила въезд российским морякам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что они прибыли к украинскому пункту пропуска «морской порт Южный» в Одесской области на судне под флагом Либерии. Пограничники проверили их паспорта, полученные в Крыму, после чего признали документы недействительными. Кроме того, членам экипажа на три года запретили въезд на Украину.

В ГПСУ объяснили, что приняли такое решение на основании закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Согласно ему, любой документ, выданный российскими органами государственной власти на территории Крыма, считается украинскими властями недействительным.

В марте офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против 23 российских артистов, выступавших на концерте в честь открытия Крымского моста. По данным ведомства, они незаконно въехали в Крым для участия в мероприятии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина отказалась признать результаты голосования и назвала воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

В мире,Украина,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители