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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

ТАССиещё 3
46 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы украинского государства.

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Фото: ReutersReuters

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований, от этой должности Зеленский освободил его своим указом в пятницу.

Александр Литвиненко с 2014 по 2019 год занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В мире,Владимир Зеленский,Александр Литвиненко,Украина,
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