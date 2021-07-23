Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы украинского государства.

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"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований, от этой должности Зеленский освободил его своим указом в пятницу.