Новый глава разведки Украины назвал Россию врагом

Я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать всё для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств. Я убеждён, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы, — сказал Литвиненко.