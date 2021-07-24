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Новый глава Службы внешней разведки Украины назвал Россию врагом

News.ruиещё 10
4 минуты назад

Новый руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко считает Россию врагом. Об этом он заявил во время представления коллективу ведомства, его слова приводит «Интерфакс».

Новый глава разведки Украины назвал Россию врагом
Фото: Национальный институт стратегических исследованийНациональный институт стратегических исследований

Нового руководителя коллективу СВР представил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Литвиненко, для него данное назначение является большой честью и вызовом, однако традиции ведомства, мощные специалисты и большой потенциал должны дать положительные результаты.

Я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать всё для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств. Я убеждён, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы, — сказал Литвиненко.

Ранее Александр Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований. С 2014 по 2019 год он являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На посту главы СВР он сменил Валерия Кондратюка. Причины ухода Кондратюка не названы.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Литвиненко,Интерфакс,Россия,Украина,
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