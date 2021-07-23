Глава ЦРУ ответил на вопрос о происхождении коронавируса

«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <...> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», — ответил Бернс.