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Глава ЦРУ ответил на вопрос о происхождении коронавируса

Газета.Ru
13 минут назад

Власти США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Об этом в беседе с Национальным общественным радио США заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Глава ЦРУ ответил на вопрос о происхождении коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты задали Бернсу вопрос, какова по мнению ЦРУ вероятность того, что пандемия могла стать результатом утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.

«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <...> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», — ответил Бернс.

Глава американской разведки добавил, что власти Китая изначально не сотрудничали с расследованием Всемирной организации здравоохранения в полной мере.

«А недавно был намек, что оно [правительство КНР] намерено также отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах. Это очень прискорбно», — сказал глава ЦРУ, добавив, что мировое сообщество, возможно, так и не сможет выяснить происхождение COVID-19.

Ранее сообщалось, что Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения Sars-CoV-2. Пекин обвинил ВОЗ в «политическом позерстве» и заявил, что вирус возник естественным путем, человек заразился им от животного.

В мире,Уильям Бернс,ВОЗ,ЦРУ,Соединенные Штаты,
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