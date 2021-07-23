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Британские публицисты раскроют тайну смерти принцессы Дианы по мемуарам ее сына

Анна Безрукова
34 минуты назад

Биограф принца Гарри, автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин сообщила, что сын принцессы Дианы раскроет тайну смерти своей матери. Об это сообщает британское издание Metro.

Британские публицисты раскроют тайну смерти принцессы Дианы по мемуарам ее сына
Фото: ТАССТАСС

«Источник, хорошо знакомый с информацией по теме, рассказал мне, что мемуары Гарри по большей части посвящены кончине его матери - принцессы Дианы и тому, кого он обвиняет в ситуации. Это была большая трагедия, но печально, что он не может оставить ее в прошлом», — отметила Левин.

Для написания своей работы принц Гарри уже в течение года сотрудничает с призером Пулитцеровской премии писателем-призраком — Джоном Морингером. Как отметил сам принц, в книге «будет отражена реальность не с точки зрения принца, которым родился, а с точки зрения мужчины, которым стал».

Выход издания запланировали на конец будущего года, все доходы с продаж пустят на благотворительные цели.

Ранее появилась информация, что принц Гарри не будет допущен на юбилей его бабушки - Елизаветы II. Ему не выдадут приглашение на праздничные мероприятия, посвященные 70-летию правления королевы Британии. По сведениям различных изданий, причиной этого решения Букингемского дворца выступила публикация нашумевших мемуаров герцога Сассекского.

В издании он якобы разоблачает монаршую семью. СМИ отмечают, что это может выступить «последней каплей» для Гарри и его родных, отношения с которыми уже пребывают на грани разрыва.

Журналисты подчеркивают, что членов правящей династии разгневал и сильно разочаровал поступок Гарри.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,
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