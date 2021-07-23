Британские публицисты раскроют тайну смерти принцессы Дианы по мемуарам ее сына

Биограф принца Гарри, автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин сообщила, что сын принцессы Дианы раскроет тайну смерти своей матери. Об это сообщает британское издание Metro.

Фото: ТАСС ТАСС

«Источник, хорошо знакомый с информацией по теме, рассказал мне, что мемуары Гарри по большей части посвящены кончине его матери - принцессы Дианы и тому, кого он обвиняет в ситуации. Это была большая трагедия, но печально, что он не может оставить ее в прошлом», — отметила Левин.

Для написания своей работы принц Гарри уже в течение года сотрудничает с призером Пулитцеровской премии писателем-призраком — Джоном Морингером. Как отметил сам принц, в книге «будет отражена реальность не с точки зрения принца, которым родился, а с точки зрения мужчины, которым стал».

Выход издания запланировали на конец будущего года, все доходы с продаж пустят на благотворительные цели.

Ранее появилась информация, что принц Гарри не будет допущен на юбилей его бабушки - Елизаветы II. Ему не выдадут приглашение на праздничные мероприятия, посвященные 70-летию правления королевы Британии. По сведениям различных изданий, причиной этого решения Букингемского дворца выступила публикация нашумевших мемуаров герцога Сассекского.

В издании он якобы разоблачает монаршую семью. СМИ отмечают, что это может выступить «последней каплей» для Гарри и его родных, отношения с которыми уже пребывают на грани разрыва.