Возле Белого дома в Вашингтоне произошла перестрелка

Нападавший открыл огонь возле мексиканского ресторана в престижном районе Вашингтона, округ Колумбия, расположенного примерно в полутора километрах от Белого дома. Было произведено более 20 выстрелов, посетители спрятались в укрытиях. По счастливой случайности никто не пострадал. Свидетели сообщили, что вооруженный преступник скрылся на машине. По горячим следам задержать его не удалось.

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Среди тех, кто стал очевидцем стрельбы в четверг вечером, был известный ведущий телеканала CNN Джим Акоста. "Просто послушайте, как это звучит - выстрелы на 14-й улице в Северо-Западном округе Колумбия. Люди бегут из популярного ресторана Le Diplomate, который, находится в нескольких кварталах от администрации", - написал он в Twitter.

27-летняя Джесс Дэвидсон была в ресторане, когда началась стрельба. "Это ужасно, - сказала она BBC. - Я думала, что умру. Это то, что вы всегда боитесь, проживая в США, но ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это невероятно раздражает - люди чувствуют то же, что и я, каждый божий день, когда они находятся в торговых центрах, на бейсбольных матчах, в кинотеатрах, школах".