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Возле Белого дома в Вашингтоне произошла перестрелка

Российская Газета
1 час назад

Нападавший открыл огонь возле мексиканского ресторана в престижном районе Вашингтона, округ Колумбия, расположенного примерно в полутора километрах от Белого дома. Было произведено более 20 выстрелов, посетители спрятались в укрытиях. По счастливой случайности никто не пострадал. Свидетели сообщили, что вооруженный преступник скрылся на машине. По горячим следам задержать его не удалось.

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди тех, кто стал очевидцем стрельбы в четверг вечером, был известный ведущий телеканала CNN Джим Акоста. "Просто послушайте, как это звучит - выстрелы на 14-й улице в Северо-Западном округе Колумбия. Люди бегут из популярного ресторана Le Diplomate, который, находится в нескольких кварталах от администрации", - написал он в Twitter.

27-летняя Джесс Дэвидсон была в ресторане, когда началась стрельба. "Это ужасно, - сказала она BBC. - Я думала, что умру. Это то, что вы всегда боитесь, проживая в США, но ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это невероятно раздражает - люди чувствуют то же, что и я, каждый божий день, когда они находятся в торговых центрах, на бейсбольных матчах, в кинотеатрах, школах".

Хотя уровень большинства насильственных преступлений в США во время пандемии снизился, количество нападений с применением огнестрельного оружия растет, причем не только в Вашингтоне, но и во многих американских городах. Согласно статистике преступности, в американской столице количество нападений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, ежегодно увеличивается с 2018 года. В 2021 году уже зарегистрировано 471 нападение с применением оружия. За такой же период прошлого года было 434 нападения. Чаще такие инциденты происходят в более бедных частях города, в его юго-восточных и северо-восточных районах, где проживает преимущественно афроамериканское население.

В мире,Происшествия,Джим Акоста,CNN,Колумбия,
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