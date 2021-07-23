Moody’s: Россия сможет пережить коронакризис без серьезных последствий

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s отнесли Россию к группе стран с умеренными негативными последствиями пандемии для национальной экономики. Среди этих последствий они назвали рост долгов, социальное напряжение и бедность. Труднее всего придется государствам с формирующимися экономиками и тем, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм.

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Согласно докладу Moody’s Investors Service, Россия сможет пережить коронакризис без серьезных экономических последствий, сообщил РБК. Такое же умеренное негативное влияние пандемии ожидает экономику Мексики, Бразилии и Австралии.

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Аналитики агентства предсказывают продолжительные негативные последствия большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом. Темпы восстановления будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться, а также от качества политики по борьбе с COVID-19 и темпов массовой вакцинации, указало Moody's.

Аналитики разделили все страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим и текущим прогнозом по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах.

Наименее пострадавшие — те, чей прогнозируемый ВВП уменьшился на 2% и менее.

Страны со средними потерями, ВВП которых не добрал до докризисного от 2% до 8%.

Сильно пострадавшие экономики, прогнозируемый ВВП которых снизился больше, чем на 8%.

Согласно прогнозу, ближайшие годы без экономических потрясений переживут США, большинство стран Западной Европы, а также Китай, Южная Корея и Сингапур.

Хуже всех придется странам, которые зависят от отдельных секторов экономики, например, от туризма. К этой категории отнесли Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.