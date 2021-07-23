Moody’s: Россия сможет пережить коронакризис без серьезных последствий

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s отнесли Россию к группе стран с умеренными негативными последствиями пандемии для национальной экономики. Среди этих последствий они назвали рост долгов, социальное напряжение и бедность. Труднее всего придется государствам с формирующимися экономиками и тем, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм.
Согласно докладу Moody’s Investors Service, Россия сможет пережить коронакризис без серьезных экономических последствий, сообщил РБК. Такое же умеренное негативное влияние пандемии ожидает экономику Мексики, Бразилии и Австралии.
Аналитики агентства предсказывают продолжительные негативные последствия большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом. Темпы восстановления будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться, а также от качества политики по борьбе с COVID-19 и темпов массовой вакцинации, указало Moody's.
Аналитики разделили все страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим и текущим прогнозом по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах.
Согласно прогнозу, ближайшие годы без экономических потрясений переживут США, большинство стран Западной Европы, а также Китай, Южная Корея и Сингапур.
Хуже всех придется странам, которые зависят от отдельных секторов экономики, например, от туризма. К этой категории отнесли Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.
В 2020 году «Секрет» писал, что аналитики Moody's признали коронавирус катастрофой для экономики. Тогда они отмечали, что COVID-19 может нанести миру более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008–2010 годов. Коронавирус они назвали «чёрным лебедем» — негативным событием, которого никто не ожидал.