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Порошенко испугался сделки по «Северному потоку — 2»

News.ru
17 минут назад

Новым вызовом для Киева назвал соглашение Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он также отметил, что страну в нынешней ситуации «берут в железные тиски со всех сторон». Свою позицию он изложил на странице в Facebook.

Порошенко испугался сделки по «Северному потоку — 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам «Северный поток — 2», теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить ещё и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей, — написал Порошенко.

Он отметил, что Украину принуждают принять американо-германскую договорённость без каких-либо гарантий.

Это мы всё уже проходили и больше не верим, — подчеркнул экс-президент.

Также Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» является угрозой для Украины, Европы и всего трансатлантического сообщества, однако в Берлине и Вашингтоне об этом «подзабыли». При этом политик не стал никого ни в чём обвинять, отметив, что для властей страны пришло время продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца.

Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также сформулированы некоторые условия работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом.

В мире,Северный поток 2,Петр Порошенко,Киев,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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