Порошенко испугался сделки по «Северному потоку — 2»

Новым вызовом для Киева назвал соглашение Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он также отметил, что страну в нынешней ситуации «берут в железные тиски со всех сторон». Свою позицию он изложил на странице в Facebook.

Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам «Северный поток — 2», теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить ещё и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей, — написал Порошенко.

Он отметил, что Украину принуждают принять американо-германскую договорённость без каких-либо гарантий.

Это мы всё уже проходили и больше не верим, — подчеркнул экс-президент.

Также Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» является угрозой для Украины, Европы и всего трансатлантического сообщества, однако в Берлине и Вашингтоне об этом «подзабыли». При этом политик не стал никого ни в чём обвинять, отметив, что для властей страны пришло время продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца.