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Проливные дожди вызвали наводнение в Турции

Газета.Ruиещё 2
42 минуты назад

Проливные дожди вызвали наводнение на северо-востоке Турции, в районах стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Проливные дожди вызвали наводнение в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После продолжительных ливней реки вышли из берегов. Были затоплены цокольные этажи многих домов и предприятий, в провинции Артвин под водой оказался районный центр города Архави.

На данный момент информации погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения, передает РИА Новости.

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