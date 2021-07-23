Проливные дожди вызвали наводнение в Турции

Проливные дожди вызвали наводнение на северо-востоке Турции, в районах стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

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После продолжительных ливней реки вышли из берегов. Были затоплены цокольные этажи многих домов и предприятий, в провинции Артвин под водой оказался районный центр города Архави.