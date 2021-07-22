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Меркель отказалась считать сделку по «Северному потоку-2» подарком Путину

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась считать соглашение США и ФРГ по газопроводу «Северный поток-2» подарком президенту России Владимиру Путину. Ее цитирует РИА Новости.
«Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который по-разному оценивается разными странами», — пояснила политик. Она также опровергла мнение о том, что отношения с Россией для Германии важнее, нежели отношения с Украиной или странами Восточной Европы.
21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». Теперь ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.
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