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Россия подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ

Мария Иванова
18 минут назад
Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Украину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Россия подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В прокуратуре подчеркнули, что это первая межгосударственная жалоба России в ЕСПЧ.
Жалоба направлена на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В заявлении России идет речь об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми», в том числе на Майдане в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и в ходе операции в Донбассе.
Также в документе упомянута катастрофа рейса MH17 17 июля 2014 года, причиной которой в жалобе назвали «незакрытие властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».
Кроме того, российские власти заявили о «практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» на Украине путем запрета работы СМИ, преследования журналистов (и российских, и украинских), политиков и рядовых граждан.
Также в жалобе идет речь о «политике дискриминации русскоговорящего населения», вытеснении русского языка из общественной сферы, из образования и сферы услуг.
В мире,Политика,ЕСПЧ,Генпрокуратура РФ,Россия,Украина,
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