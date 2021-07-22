Россия подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ

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прокуратуре подчеркнули, что это первая межгосударственная жалоба России в ЕСПЧ.

Жалоба направлена на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В заявлении России идет речь об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми», в том числе на Майдане в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и в ходе операции в Донбассе.

Также в документе упомянута катастрофа рейса MH17 17 июля 2014 года, причиной которой в жалобе назвали «незакрытие властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».

Кроме того, российские власти заявили о «практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» на Украине путем запрета работы СМИ, преследования журналистов (и российских, и украинских), политиков и рядовых граждан.