Китай попросили сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса

Так представитель организации прокомментировал отказ Китая сотрудничать с ВОЗ в расследовании. «Мы просим все страны-члены ООН, в том числе Китай, сотрудничать, тем более если ВОЗ полагает, что ей требуется дальнейшее расследование», — отметил Хак.

Эксперты продолжают попытки отследить происхождение SARS-CoV-2 как ради борьбы с пандемией, так и ради предотвращения подобных происшествий. В конце марта ВОЗ уже провела первую фазу расследования и пришла к выводу о том, что, скорее всего, инфекция не была «искусственно выращена» в лаборатории.