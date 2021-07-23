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Китай попросили сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Организация Объединенных Наций (ООН) попросила Китай сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании происхождения коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель генсека ООН Фархан Хак, его цитирует РИА Новости.

Китай попросили сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса
Фото: ReutersReuters

Так представитель организации прокомментировал отказ Китая сотрудничать с ВОЗ в расследовании. «Мы просим все страны-члены ООН, в том числе Китай, сотрудничать, тем более если ВОЗ полагает, что ей требуется дальнейшее расследование», — отметил Хак.

Эксперты продолжают попытки отследить происхождение SARS-CoV-2 как ради борьбы с пандемией, так и ради предотвращения подобных происшествий. В конце марта ВОЗ уже провела первую фазу расследования и пришла к выводу о том, что, скорее всего, инфекция не была «искусственно выращена» в лаборатории.

Но уже 17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. В ответ правительство Китая резко отвергло предложенный план.

В мире,Фархан Хак,ВОЗ,ООН,РИА Новости,Китай,
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