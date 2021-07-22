Байден заявил о восстановлении экономики США

Экономика США восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, а в долгосрочной перспективе инфляцию в стране удастся удержать под контролем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо), трансляцию которой вёл телеканал CNN.

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«Огромное большинство экспертов, в том числе на Уолл-стрит, считают крайне маловероятным, что в долгосрочной перспективе инфляция будет бесконтрольной. Высокая инфляция в стране будет в краткосрочной перспективе», — сказал Байден.

Он также выразил уверенность в том, что меры по модернизации американской инфраструктуры, одобрения которых добивается глава Белого дома, в конечном счёте позволят «снизить инфляцию».

Напомним, 15 июля Associated Press сообщило, что в США до рекордно низкого за время пандемии уровня упало число американцев, подающих на пособие по безработице. Это свидетельствует о восстановлении американской экономики и ранка труда.