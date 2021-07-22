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Байден заявил о восстановлении экономики США

ИА Regnumиещё 1
25 минут назад
Экономика США восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, а в долгосрочной перспективе инфляцию в стране удастся удержать под контролем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо), трансляцию которой вёл телеканал CNN.
Байден заявил о восстановлении экономики США
Фото: ReutersReuters
«Огромное большинство экспертов, в том числе на Уолл-стрит, считают крайне маловероятным, что в долгосрочной перспективе инфляция будет бесконтрольной. Высокая инфляция в стране будет в краткосрочной перспективе», — сказал Байден.
Он также выразил уверенность в том, что меры по модернизации американской инфраструктуры, одобрения которых добивается глава Белого дома, в конечном счёте позволят «снизить инфляцию».
Напомним, 15 июля Associated Press сообщило, что в США до рекордно низкого за время пандемии уровня упало число американцев, подающих на пособие по безработице. Это свидетельствует о восстановлении американской экономики и ранка труда.
Количество американцев, нуждающихся в пособии, уменьшилось на 26 тыс. Неделей ранее было зарегистрировано 386 тысяч заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.
В мире,Джозеф Байден,CNN,Associated Press,Цинциннати,Соединенные Штаты,
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