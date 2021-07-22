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Украина инициировала консультации с ЕК по «Северному потоку – 2»

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
43 минуты назад
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина инициировала консультации с ЕК по Nord Stream 2
Фото: ReutersReuters
«В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку – 2», который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин», – написал Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.
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Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. На этом фоне министры иностранных дел Украины и Польши договорились о продолжении противодействия проекту «Северный поток – 2» с целью помешать запуску газопровода.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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