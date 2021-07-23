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Глава ЦРУ заявил, что Россия могла отравить американских дипломатов

Газета.Ruиещё 3
15 минут назад

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью NPR, что за случаями внезапного ухудшения самочувствия американских дипломатов - так называемый "гавайский синдром" - может стоять Россия.

Глава ЦРУ: Россия могла отравить дипломатов США
Фото: ReutersReuters

"Может быть, так (в плохом самочувствии сотрудников дипмиссий виновата Россия - прим. ред.). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам о том, кто это был. Здесь есть некоторое число возможностей", - сказал Бернс.

Он добавил, что удвоил усилия, направленные на поиск причины таинственного синдрома.

"Я настроен решительно - и я потратил на это много времени и сил за четыре месяца, что занимаю пост директора ЦРУ - разобраться в сути вопроса о том, что и кто это ("гавайский синдром" - прим. ред.) вызвало", - подчеркнул глава ЦРУ.

"Гавайский синдром", как сообщается, включает в себя мигрень, головокружение и потерю памяти. Впервые такие симптомы было зафиксированы в 2016 году в посольстве США в Гаване. С тех пор там на синдром пожаловались более 40 дипломатов. Ранее США зафиксировали повреждения мозга у своих дипломатов

В мире,Уильям Бернс,ЦРУ,Россия,
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