В «Нафтогазе» усомнились в продлении договора по газу с РФ

Глава правления компании «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает», — цитирует ФАН заявление Витренко.Он также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности Украина должна стать членом НАТО.Ранее сообщалось, что ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.