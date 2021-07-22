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В «Нафтогазе» усомнились в продлении договора о транзите газа с Россией

RT на русскомиещё 6
34 минуты назад
Глава правления компании «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
В «Нафтогазе» усомнились в продлении договора по газу с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает», — цитирует ФАН заявление Витренко.
Он также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности Украина должна стать членом НАТО.
Ранее сообщалось, что ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.
В мире,Юрий Витренко,Нафтогаз,НАТО,Россия,Германия,
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