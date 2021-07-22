Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС

В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.