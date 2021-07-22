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Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
34 минуты назад
Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США.
Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС
Фото: ReutersReuters
«Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
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Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.
Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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