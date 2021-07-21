Президент Эстонии на велосипеде осмотрела границу с Россией

"Если в феврале я участвовала в патрулировании восточной границы на лыжах с нашими пограничниками, то вчера мы проехали эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах, - написала она. - Вместе с генеральным директором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и начальником пограничной службы Эгертом Беличевым мы рано утром отправились в путь от эстонско-латвийско-российской границы и направились на север в сторону озера Ляммиярв (Теплое)".
"К счастью, сегодня нет никаких признаков возрастающего миграционного давления на нашей границе, но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии, - добавила она. - И мы не только наблюдаем, но и готовимся".