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Президент Эстонии на велосипеде провела патрулирование границы с Россией

ТАССиещё 1
54 минуты назад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в велосипедном патрулировании эстонско-российской границы. Об этом она написала в среду в Facebook.
Президент Эстонии на велосипеде осмотрела границу с Россией
Фото: ReutersReuters
"Если в феврале я участвовала в патрулировании восточной границы на лыжах с нашими пограничниками, то вчера мы проехали эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах, - написала она. - Вместе с генеральным директором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и начальником пограничной службы Эгертом Беличевым мы рано утром отправились в путь от эстонско-латвийско-российской границы и направились на север в сторону озера Ляммиярв (Теплое)".
Кальюлайд отметила, что развитие эстонской приграничной инфраструктуры ее впечатлило.
"К счастью, сегодня нет никаких признаков возрастающего миграционного давления на нашей границе, но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии, - добавила она. - И мы не только наблюдаем, но и готовимся".
С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 228 нелегалов, что в 27 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути проникновения нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
В мире,Керсти Кальюлайд,Александр Лукашенко,Россия,Эстония,
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