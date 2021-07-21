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Politico: США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Алиса Селезнёва
1 час назад
Власти Соединенных Штатов призвали правительство Украины воздержаться от критики газопровода «Северный поток — 2» и возможной сделки с Германией по нему. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.
Politico: США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.
Накануне появилась информация, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Одним из ключевых пунктов соглашения должно стать увеличение инвестиций направленных на скорейший переход Украины к возобновляемой энергетике. Также, по данным Bloomberg, Германия обязалась способствовать продлению не менее чем на десять лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году.
По данным источников Politico, официальные лица США предупредили Киев, что публичное выступление против предстоящего соглашения с Германией может нанести ущерб двусторонним отношениям.
Также украинские власти призвали не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом. При этом высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена опроверг эти данные, отметив, что ситуация куда более сложная, чем кажется. Озвучивать детали он отказался.
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