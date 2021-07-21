Politico: США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Накануне появилась информация, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Одним из ключевых пунктов соглашения должно стать увеличение инвестиций направленных на скорейший переход Украины к возобновляемой энергетике. Также, по данным Bloomberg, Германия обязалась способствовать продлению не менее чем на десять лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году.