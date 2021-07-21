«Враг у ворот России»

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Укрaинa, CШA, Пoльшa и Литвa 19 июля нaчaли coвмecтныe вoeнныe учeния «Три меча - 2021», болгарское издание «Факти» рассказало об этом в материале под заголовком «Враг у ворот России ». В комментариях к статье участников «Трех мечей» предостерегли от конфликтов с Россией.

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«Эй, почитайте Бисмарка и подумайте, чтобы потом не было рыданий и соплей», - написал пользователь под ником Гадно.

Комментатор Сссс заявил, что «бурый медведь может рассердиться и укусить за ягодицы». «Прoвoкaции ни к чeму хoрoшeму нe привeдут. Хужe вceгo, чтo провоцирующие нaпряжeниe «элиты» будут зaщищeны, a ocтaльныe cтaнут пушeчным мяcoм», - отметил он.

США и Германия близки к сделке по «Северному потоку-2»

В распоряжение Bloomberg попал черновик соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». По данным агентства, Вашингтон и Берлин «близки к сделке», предполагающей введение санкций, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

Bloomberg отмечает, что Германия сможет принять «неуказанные» национальные меры в ответ на такие действия Россия. Агентство называет эту сделку уступкой канцлера Ангелы Меркель США. Ранее Меркель отказывалась предпринимать какие-либо меры против газопровода.

«Еще один проект по смене власти»: как прошел визит Тихановской в США

Читатели Der Spiegel сочли белорусскую историю «еще одним проектом по смене власти», отмечают «ИноСМИ». Читатель Alex-S3pSXONGR решил, что Тихановская делает «грубую ошибку», рассчитывая на проамериканское правительство в Белоруссии:

«Путин и белорусы скажут этому решительное «нет». Marc-J60wI7SMR обратил внимание, что «незначительного политика» приглашают в Белый дом и дают возможность побеседовать с лидерами США. «Потом скажут, что США не вмешиваются во внутренние дела суверенного государства», - отметил он.

Саакашвили: США просили Украину не бороться за Крым

Глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в 2014 году США просили Украину не оказывать вооруженное сопротивление России из-за Крыма. Об этом сообщает «24 канал».

По словам Саакашвили, Запад предлагал Киеву искать компромисс с Москвой.

«Давление было сумасшедшее во время Крыма. Звонил Джон Керри [в 2014-м - глава Госдепартамента США - прим.ред.] и говорил: «Не повторяйте такой же глупости, как Саакашвили», - заявил он.

«Байден полностью сдался Путину»

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал сделку США и Германией по «Северному потоку-2» «полной капитуляцией» перед Россией, сообщает CNSNews. В рамках сделки, о которой узнали СМИ, Вашингтон откажется от санкций против газопровода в обмен на обещание Германии следить за соблюдением договоренностей.

«Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдается Путину», - заявил Круз.