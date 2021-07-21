В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обзор иноСМИ: болгарская газета нашла «врага у ворот России»

Елена Прошина
18 минут назад

«Враг у ворот России»

Обзор иноСМИ: болгарская газета нашла «врага у ворот России»
Фото: РамблерРамблер
Укрaинa, CШA, Пoльшa и Литвa 19 июля нaчaли coвмecтныe вoeнныe учeния «Три меча - 2021», болгарское издание «Факти» рассказало об этом в материале под заголовком «Враг у ворот России». В комментариях к статье участников «Трех мечей» предостерегли от конфликтов с Россией.
Видео дня
«Эй, почитайте Бисмарка и подумайте, чтобы потом не было рыданий и соплей», - написал пользователь под ником Гадно.
Комментатор Сссс заявил, что «бурый медведь может рассердиться и укусить за ягодицы». «Прoвoкaции ни к чeму хoрoшeму нe привeдут. Хужe вceгo, чтo провоцирующие нaпряжeниe «элиты» будут зaщищeны, a ocтaльныe cтaнут пушeчным мяcoм», - отметил он.

США и Германия близки к сделке по «Северному потоку-2»

В распоряжение Bloomberg попал черновик соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». По данным агентства, Вашингтон и Берлин «близки к сделке», предполагающей введение санкций, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».
Bloomberg отмечает, что Германия сможет принять «неуказанные» национальные меры в ответ на такие действия Россия. Агентство называет эту сделку уступкой канцлера Ангелы Меркель США. Ранее Меркель отказывалась предпринимать какие-либо меры против газопровода.

«Еще один проект по смене власти»: как прошел визит Тихановской в США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном и попросила США усилить политическое давление на Александра Лукашенко и его сторонников. Как сообщает Der Spiegel, Тихановская также попросила США призвать Россию «сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса».
Читатели Der Spiegel сочли белорусскую историю «еще одним проектом по смене власти», отмечают «ИноСМИ». Читатель Alex-S3pSXONGR решил, что Тихановская делает «грубую ошибку», рассчитывая на проамериканское правительство в Белоруссии:
«Путин и белорусы скажут этому решительное «нет». Marc-J60wI7SMR обратил внимание, что «незначительного политика» приглашают в Белый дом и дают возможность побеседовать с лидерами США. «Потом скажут, что США не вмешиваются во внутренние дела суверенного государства», - отметил он.

Саакашвили: США просили Украину не бороться за Крым

Глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в 2014 году США просили Украину не оказывать вооруженное сопротивление России из-за Крыма. Об этом сообщает «24 канал».
По словам Саакашвили, Запад предлагал Киеву искать компромисс с Москвой.
«Давление было сумасшедшее во время Крыма. Звонил Джон Керри [в 2014-м - глава Госдепартамента США - прим.ред.] и говорил: «Не повторяйте такой же глупости, как Саакашвили», - заявил он.

«Байден полностью сдался Путину»

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал сделку США и Германией по «Северному потоку-2» «полной капитуляцией» перед Россией, сообщает CNSNews. В рамках сделки, о которой узнали СМИ, Вашингтон откажется от санкций против газопровода в обмен на обещание Германии следить за соблюдением договоренностей.
«Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдается Путину», - заявил Круз.
По его мнению, спустя десятилетия российские власти «все еще будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться энергетическому шантажу».
В мире,Светлана Тихановская,Тед Круз,Александр Лукашенко,Джон Керри,Михаил Саакашвили,Госдеп США,InoSMI.Ru,Bloomberg,Spiegel,Россия,Польша,Литва,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители