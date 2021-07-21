Пока вы спали: На Украине началась борьба за "наследство Авакова"

Фото: Рамблер Рамблер

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Видео дня

На Украине началась борьба за "наследство Авакова"

При этом сам Арсен Аваков, которого называют вторым по влиянию человеком в стране, намекнул на свое возвращение в большую политику.

«Самая настоящая мафия»: на Ставрополье задержали силовиков

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отправил в отставку начальника Ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова и его шефа, главу управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Не менее трех высокопоставленных силовиков, включая Алексея Сафонова, проходят по делу о взятке в особо крупном размере, пишут «Известия».

Александр Хинштейн. По версии следствия, силовики организовали преступную группу, которая занималась поборами с водителей большегрузов. Только по одному эпизоду дела озвучена сумма в 19,5 млн рублей, а в Сети обсуждают дом Сафонова с золотыми унитазами и лепниной. «По сути на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропусков для большегрузов до торговли песком», - констатировал депутат Госдумы

В США готовит гиперзвуковой ответ Москве и Пекину

Успешные испытания в Белом море российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» вызвали негативную реакцию в США. При этом американские компании уже разработали гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования AGM-183A ARRW. В армию ее планируется поставить уже в 2022 году, пишет «Независимая газета».

Американское оружие планируется разместить в Европе и космосе. Ракета AGM-183A ARRW, запущенная над территорией Европы, способна менее чем за 20 минут ударить по Москве, а за полчаса – достичь Пекина.

Биржевые цены на бензин побили рекорд

Оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 выросли до 56,7 тыс. и 59,7 тыс. руб. за тонну соответственно и достигли рекордных значений биржевых индексов за всю историю. Такой скачек может привести к тому, что цены более чем на 10% превысят закрепленные в законе для расчета демпфера, пишет «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что в случае превышения расчетной цены нефтяные компании могут лишиться многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок. Маловероятно, что производители пойдут на увеличение отпускных цен на бензин выше уровня, обнуляющего демпфер, считают они.

В России возник дефицит вагонов

На фоне резкого роста спроса со стороны угольщиков, стремящихся вывезти как можно большие объемы продукции за границу из-за увеличения цен на уголь, российский рынок вагонов перешел в состояния дефицита, так как часть парка до сих пор не вернулась из ремонта. Об этом сообщает «Коммерсант».