BBC News. Во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, обладает отрицательным результатом теста на коронавирус или недавно перенес заболевание. Об этом сообщает

По информации источника, законодатели обсудят, стоит ли продлевать его использование в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры.

В сообщении говорится, что за день до этого министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 тысячах новых инфекциях всего за сутки. Для сравнения на прошлой неделе число инфицированных составляло менее 7 тысяч случаев за сутки.

По мнению министра, «дельта»-штамм привел к большему росту случаев заражения, чем предыдущие варианты, такие как те, которые впервые были замечены в Великобритании или Южной Африке.

С 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и обязали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, массовых мероприятий и общественного транспорта. Французы остались недовольны инициативой властей.