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В Таджикистане заявили о контроле 80% границы Афганистана талибами

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
2 часа назад
Члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России) контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил источник в таджикистанском госкомитете нацбезопасности.
«Информация о том, что талибы контролируют весь периметр границы с Таджикистаном, не соответствует действительности», – сказал РИА «Новости» источник в ГКНБ республики.
По его словам, талибы «контролируют не более 80% границы с Таджикистаном».
Ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва при необходимости может принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане и указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации, особенно на севере республики, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами (запрещенное в России движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана движением «Талибан» (запрещено в РФ). Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
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