«Информация о том, что талибы контролируют весь периметр границы с Таджикистаном, не соответствует действительности», – сказал РИА «Новости» источник в ГКНБ республики.
По его словам, талибы «контролируют не более 80% границы с Таджикистаном».
Ранее замглавы МИДАндрей Руденко заявил, что Москва при необходимости может принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения.
Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации, особенно на севере республики, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами (запрещенное в России движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.