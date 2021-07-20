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Киев пригрозил России ракетами

Газета.Ru
46 минут назад
Ракетостроение является одним из мощнейших составляющих оборонного комплекса Украины, и позволит обеспечить безопасность украинских кораблей. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе с интернет-телеканалом Hromadske.tv.
Киев возложил надежды на "Нептун" в борьбе с Россией
Фото: ukroboronprom.com.uaukroboronprom.com.ua
«Ракеты - это то, что Украина может делать практически самостоятельно. Ракеты - это то, чего боятся в России. Если бы мы имели 10 дивизионов ракетных комплексов «Нептун» в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня», - сказал Бадрак.
По его словам, Украина может получить первый дивизион этих вооружений в середине следующего года, и за три года у страны получится «защитить море».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие безопасности в Черноморском регионе должно стать приоритетом мирового сообщества. По его словам, важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», которую сейчас активно готовят к запуску. Она должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением». Основную часть организационной работы по этому вопросу взял на себя МИД Украины, ему же предписывают и саму идею создания данной площадки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что вопрос Крыма для России закрыт. На появление информации о позитивном отношении Турции к предлагаемому Киевом формату «Крымской платформы» представитель Кремля ответил, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова «никак не может обсуждаться».
В мире,Валентин Бадрак,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,МИД,Киев,Россия,Украина,
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