Киев возложил надежды на "Нептун" в борьбе с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что развитие безопасности в Черноморском регионе должно стать приоритетом мирового сообщества. По его словам, важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», которую сейчас активно готовят к запуску. Она должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением». Основную часть организационной работы по этому вопросу взял на себя МИД
Украины, ему же предписывают и саму идею создания данной площадки.