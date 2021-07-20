"Задача, как на фронте": Лукашенко потребовал удержать уровень ВВП Белоруссии

Александр Лукашенко Президент Белоруссии поставил задачу сохранить до конца года ВВП страны на уровне 3,5 процента, несмотря на западные санкции, передает БелТА.

Он отметил, что санкции создают некоторые проблемы. Так, у некоторых белорусских предприятий возникли трудности с закупкой комплектующих в Европе. Лукашенко уверен, что более активные темпы импортозамещения позволили бы стране избежать подобных ситуаций.

«Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5 процента ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, — выстоять и победить», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил также, что страна продает половину производимого.

«На тех рынках против нас санкции не ввели», — добавил Лукашенко.

Ущерб от санкций Запада вряд ли превысит 3% ВВП, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко

На основе подсчета всех случаев введения санкций в мире Головченко оценил ущерб от финансовых санкций в 1,7% ВВП, торговых – в 0,7%, а при их одновременном введении – в 2,9% максимум. Головченко сослался на исследования ученых США . Он выразил уверенность, что Белоруссия «эти цифры однозначно перекроет за счет других источников». Однако Минск «не будет сидеть и ждать, пока причинят этот кумулятивный ущерб».

По словам Головченко, чаще всего санкции вводят, добиваясь смены власти в стране или дестабилизации политической системы. «В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Головченко подчеркнул, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН . Он заявил, что в санкциях, принимаемых странами Запада против Минска, «логики давно нет».

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза , сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.

По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».

Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, такие выводы были сделаны после прошедших в Белоруссии выборах 2020 года и последовавшими за ними санкциями.

«Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что происходящее сегодня в современном мире, можно охарактеризовать словом «война».

Ранее Лукашенко одобрил поправки в законодательство страны по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.

В нем конкретизируется, что беспорядками считаются попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о последствиях «неприятных» санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в стране изначально осознавали неизбежность ограничительных мер со стороны западных стран. На фоне обострения геополитической обстановки в регионе власти долгое время наблюдали за внешнеполитической стратегией европейских стран и подготовили ответные меры западным ограничениям, отметил Лукашенко.

«Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены», — заявил президент.



Лукашенко отметил, что введение санкций против белорусских предприятий были нацелены на разрушение экономики страны. Президент подчеркнул бессмысленность введенных ограничений, так как продукция попавших под санкции предприятий уже давно не поступала на рынки ЕС. «Вот и вся демократия, и международная торговля», — резюмировал Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой к властям США усилить санкции в отношении Белоруссии. Она заявила об этом 19 июля в интервью телеканалу CNN после встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Как указала белорусская оппозиционерка, с американской стороны в скором времени «последуют решительные действия».

При этом Тихановская не уточнила, что именно она имеет ввиду, однако подчеркнула, что «попросила США не стесняться вводить санкции против режима».

«Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций», — считает бывший кандидат в белорусские президенты.

Россия поможет Белоруссии противостоять давлению западных экономических санкций: работа над планом совместных действий уже идет. Об этом журналистам информационного агентства «БелТА» рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит», — заявил Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он отметил, что президенты России и Белоруссии подробно обсудили будущее сотрудничество на встрече в Санкт-Петербурге, и дали соответствующие поручения своим правительствам. Однако глава белорусского правительства не раскрыл подробностей, сказав, что «это очень чувствительная тема» и за странами «слишком много наблюдают» стороны, заинтересованные в наращивании санкционного давления.

Головченко также добавил, что сотрудничество с Белоруссией будет выгодно и для России, которая давно подвергается экономическому давлению и наработала богатый опыт противодействия западным санкциям.

Пять государств, не входящих в ЕС, присоединились к принятым Евросоюзом санкциям против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Страны — кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии», — говорится в заявлении.

Евросоюз, в свою очередь, поприветствовал это решение.

12 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. В свою очередь в Белоруссии заявили, что разработали пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции ЕС.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.