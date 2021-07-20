Трибунал в Бахчисарае: В РФ ответили на обещание Порошенко вернуть Крым

Крыму пообещали экс-президенту Украины Петру Порошенко устроить над ним трибунал в Бахчисарае. Основой обвинительного приговора станут все преступления, совершенные лидером партии "Европейская солидарность" в отношении Крыма и крымчан, в том числе энергетическая, водная, транспортная и продовольственная блокады полуострова.

Петр Порошенко заявил о своей решимости "совместными усилиями одолеть агрессора и вернуть Крым домой" в течение года.

"Скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам, - поделился мечтами Порошенко, поздравляя крымчан с мусульманским праздником жертвоприношения. - В следующем году - в Бахчисарае! Крым - это Украина!"

- Порошенко написал, что в следующем году собрался отметить Курбан-байрам в Бахчисарае. После статьи Путина об истории России и Украины - не исключаю. Чем Бахчисарайский трибунал хуже Нюрнбергского? - предложил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крючков также напомнил Порошенко, что на полуострове есть несколько колоний, где осужденный за терроризм экс-президент может отбыть свой уголовный срок.

Другие крымские политики объяснили разыгравшиеся фантазии экс-президента незалежной его проснувшейся тягой к алкогольным напиткам.

Комментируя публикацию экс-президента Украины Петра Порошенко в социальной сети, российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин призвал проявить сострадание к этому политику.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!», — написал он.

Здесь надо проявить милосердие, полагает Валерий Коровин.

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«Порошенко — старый больной человек, горький пьяница, не выходящий из состояния алкогольного опьянения. Он отмечает праздники абсолютно все, которые есть в календаре. А потому — у него каждый день праздник. Часть из них он отмечает в Киеве, часть — на Гаити, а часть — на Таити. Он — свободный человек свободной страны. Пишет как хочет, живет как хочет. К этому нужно относиться снисходительно, а, может, даже проявить некоторое сочувствие: человек болен, спивается Зачем злорадствовать? Зачем его травить? — Пусть он уж как-то так закончит свои дни. Можно его даже из чувства милосердия свозить и в Симферополь и в Севастополь — пусть искупнется в Черном море», — иронизирует политолог.

Крым уже никогда не вернётся в состав Украины. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков , комментируя заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал вернуть полуостров «домой» в течение года. Его слова приводит Lenta.ru.

По мнению Цекова, любой здравомыслящий человек понимает, что планы Порошенко никогда не реализуются. Он отметил, что подобных банальных высказываний на Украине более чем достаточно.

Что им в голову взбредёт, то они и говорят. То они флаги собираются поднимать на центральной площади Симферополя, то ещё что-нибудь. Просто это личности, которые считают свой народ глупым и всех в мире тоже, — подчеркнул Цеков.

Он надеется, что на Украине придут к власти адекватные люди, которые будут объективно оценивать ситуацию как внутри страны, так и в Крыму.

Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно — и в свою бытность президентом Украины, и после этого, — сказал сенатор.

Он предположил, что высказывание Порошенко связано с его подготовкой к президентской кампании.

Джабаров добавил, что все заявления украинских политиков относительно Крыма «гроша ломаного не стоят». Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор в марте 2014 года, проголосовав за вхождение в состав России.

Обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать Крым у России за год вызывает даже не недоумение, а смешанные эмоции в части адекватности самого господина Порошенко и его высказываний. Об этом 20 июля заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов , отвечая на вопрос, кто заставляет бывшего президента Украины делать странные и беспринципные заявления.

«Он сейчас активно интегрируется в политическое поле страны и думает, что может побороться ещё за определенные места и мандаты вместе со своей партией. Поэтому его основная задача — делать провокационные заявления и выпады в сторону нашей страны, в сторону крымчан, и, сопоставляя все его высказывания и обещания, можно сделать сухой вывод о том, что господин Порошенко больше заявляет, но ничего не делает. А когда человек постоянно что-то заявляет о том, что ему кажется, то это уже граничит с психическим расстройством», — отметил Ионов.

Ему жаль, что сегодня в братской нам стране, у наших соседей в политике находятся такие люди, которые делают подобные заявления и отрабатывают свой номер в большой политической игре между крупными державами.

«Видимо, зарубежные «хозяева» господина Порошенко заставляют его постоянно делать вот такие странные и беспринципные заявления, которые даже просто с точки зрения права являются невыполнимыми, а уж с точки зрения политической ангажированности и здравого смысла выглядят просто смешными», — добавил эксперт.

Крымско-татарская тема — одна из самых удобных для спекуляций на сегодняшней Украине, уверен заслуженный юрист России, российский общественный деятель Иван Соловьев . Об этом он заявил ИА REGNUM 20 июля, в ответ на пост бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором он пообещал, что через год полуостров Крым будет отнят у России.

«Есть такие народные частушки от прабабушек. Смешные. «Самолёт летит, крылья стёрлися, а мы не ждали вас, а вы припёрлися». Вот так и Петр Алексеич обещает то, о чем его никто не просит», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что «спасители» крымско-татарского народа упорно не спрашивают у представителей самого народа, а надо их вообще спасать, забывая при этом, что они ничего реального не сделали для того, чтобы жизнь спасаемых стала хоть намного лучше.

«Сегодня тот объем гражданских, экономических и политических прав, которые получили представители крымско-татарского народа после возвращения Крыма в состав России, гарантирует не только полную реабилитацию тех его представителей, которые были репрессированы в сталинские годы, но и обеспечивает все возможности для полноценной реализации и развития всех тех, кто хочет честно трудиться и жить в многонациональной семье российских народов. Что характерно — этот объем прав ни в какое сравнение не идет с тем, чем обладали крымские татары при Украине. А в очередной раз спекулировать крымско-татарской темой в светлый праздник Курбан-байрам, обещая то, что никогда не исполнится и то, о чем тебя никто не просит — грех и перед Всевышним и перед всеми трезвомыслящими людьми. Так что вредно начинать праздновать загодя», — добавил Соловьев.

История вопроса

Украина с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе Украины «О языках в Украинской ССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от Украины и возвращения в состав России жители Крыма подняли после украинского государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.