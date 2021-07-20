В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского из-за издевательства над русскими

Газета.Ru
1 час назад
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович резко отреагировал в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария в адрес русскоязычных жителей Украины. Его слова приводятся на сайте партии.
Скандал вспыхнул в Раде из-за «издевательства над русскими»
Фото: ReutersReuters
"Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила - один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", - заявил Рабинович.
Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны лишатся всех прав человека после того, как украинские власти приняли закон о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев, опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с этим постом.
Рабинович добавил, что партия собирается обратиться в суд на Семинского после его высказывания.
В мире,Юрий Ткачев,Вадим Рабинович,Украина,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители