Скандал вспыхнул в Раде из-за «издевательства над русскими»

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович резко отреагировал в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария в адрес русскоязычных жителей Украины. Его слова приводятся на сайте партии.
"Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила - один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", - заявил Рабинович.
Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны лишатся всех прав человека после того, как украинские власти приняли закон о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев, опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с этим постом.
Рабинович добавил, что партия собирается обратиться в суд на Семинского после его высказывания.