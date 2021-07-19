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Днепр оказался на грани экологической катастрофы

Lenta.ru
35 минут назад
Эксперты Счетной палаты Украины пришли к выводу, что река Днепр оказалась на грани экологической катастрофы. Состояние водной артерии эксперты объяснили несколькими причинами, сообщает издание LIGA.net.
Днепр оказался на грани экологической катастрофы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Экологи нашли в Днепре более 160 загрязняющих веществ, включая кислоты, щелочи, минеральные соли, нефтепродукты и пестициды. Однако установленные системы очистки не могут справиться с загрязнениями. «Они есть в воде, но мы о них не знали. Их влияние на здоровье человека сложно предсказать, это все относительно новые вещества. И какие-то остатки обезболивающих, противовоспалительных препаратов и так далее. То есть, половина этого перечня — фармацевтические препараты», — пояснил глава национального экологического центра Руслан Гаврилюк.
Водная артерия фактически «техногенно-деформирована» из-за изменений климата и уменьшения водостока. По словам экспертов, рост температур приводит к повышению испарения, а уменьшение количества атмосферных осадков нарушает приток воды. Ситуацию усугубляет то, что Днепр на территории Украины считается «каскадом возведенных на реке дамб и водохранилищ». Конструкции мешают очищению реки, и она не насыщается кислородом, фактически превращаясь в озеро. Среди других причин загрязнения Днепра специалисты назвали работы городских водоканалов, незаконные врезки и сбросы с предприятий.
Для решения проблемы экологи предлагают построить очистные сооружение, но их строительство требует больших вложений. Модернизации системы способна решить 70 процентов проблем с состоянием реки, посчитал заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев. В стране также предложили «урегулировать процедуры экоконтроля и усилить ответственность за залповые сбросы».
В марте 2021 года город Вилково в Одесской области, который считается «украинской Венецией» залило нечистотами. Инцидент произошел из-за проблем с вакуумной канализацией, работу которой остановили после отключения помповых станций. Эксперт назвал произошедшее ударом по имиджу Украины .
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