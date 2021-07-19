Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина

По словам Маломужа, украинские власти сделали значительно меньше для формирования государственности, чем их коллеги из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент не прочитал полностью статью российского лидера Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов» из-за нехватки времени, однако пообещал, что Киев «подумает» над ответом после прочтения.