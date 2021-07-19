Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина

«Ответили мы на эту статью смешно — президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. < > Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень», — сказал он.
«Путин < > формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим», — отметил он.