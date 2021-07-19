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Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина

Газета.Ruиещё 2
41 минуту назад
Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью российского коллеги Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов» выглядела недостойно. Об этом сообщает Politeka.
Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина
Фото: ReutersReuters
«Ответили мы на эту статью смешно — президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. < > Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень», — сказал он.
По словам Маломужа, украинские власти сделали значительно меньше для формирования государственности, чем их коллеги из России.
«Путин < > формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим», — отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент не прочитал полностью статью российского лидера Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов» из-за нехватки времени, однако пообещал, что Киев «подумает» над ответом после прочтения.
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