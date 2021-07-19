Обзор иноСМИ: «Новый вызов Путина Украине»

«Новый вызов Путина Украине»

Фото: Рамблер Рамблер

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По мнению Елисеева, этой статьей Кремль хотел «вызвать ностальгию по старым и «сытыми» временам СССР» и «заложить перспективы под территориальные претензии» к Украине.

«В парадигме (переговорном предложении) Кремля мирное и процветающее будущее Украины возможно только в «единстве» с РФ», - заявил экс-чиновник.

«Без флага, но без проблем: Россию будет сложно пропустить на ОИ»

Их страны - ОКР (Олимпийский комитет России) - нет в атласе, их флаг на Играх будет флагом их национального олимпийского комитета, а их гимном станет отрывок из «Концерта 1 для фортепиано с оркестром» Чайковского. Несмотря на все это, российские спортсмены не останутся незамеченными на ОИ, пишет американская газета The Boston Globe.

Из-за антидопинговых санкций российские спортсмены на Олимпиаде в Токио будут «нейтральными». Однако их делегация будет «несоразмерно большой» (более 330 спортсменов, которые выступят в 30 дисциплинах) и ни у кого не возникнет сомнений, честь какой страны они защищают. В том числе благодаря красно-бело-синей форме, подчеркивает издание. Газета прогнозирует множество побед россиян: в РФ лучшие в мире мужчины-гимнасты, тяжелоатлеты и синхронные пловцы.

Как уход Меркель изменит отношения России и ЕС

Связь Берлина и Москвы всегда имела решающее значение для политики ЕС в отношении России. Германия является одним из важнейших торговых партнеров России, а политика канцлера Ангелы Меркель всегда основывалась на ожиданиях, что расширение контактов может превратить Россию в конструктивного партнера, подчеркивает The National Interest.

Автор издания, эксперт по России и Восточной Европе Тони ван дер Тогт считает, что после ухода Меркель фундамент отношений Германии (и ЕС) с Россией не изменится. Новый канцлер Христианско-демократического союза (ХДС) обеспечит преемственность политики Меркель, хотя коалиция ХДС с Партией зеленых может означать «более критическое» отношение к России.

Потоп в Германии: гидролог винит власти

Количество жертв наводнения в Германии превысило 160 человек, сотни получили различные травмы. Профессор гидрологии Редингского университета в Англии Ханна Клок заявила, что власти Германии могли заранее предупредить людей об угрозе, но не сделали этого, пишет The Times.

Первые сигналы о надвигающейся катастрофе были обнаружены за несколько дней до нее с помощью орбитального спутника. После этого группа ученых направила властям Германии серию прогнозов, «настолько точных, что теперь они читаются как мрачное пророчество»: земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия вот-вот подвергнутся сильному наводнению, особенно вдоль рек Эрфт и Ар в Хагене и Альтене. The Times подчеркивает, что власти получили предупреждение как минимум за 24 часа до начала ливней, но все равно оказались застигнуты врасплох.

Сотрудник офиса Зеленского предостерег Запад от дружбы с Москвой

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев «развернется на Восток», если Запад захочет подружиться с Москвой «ценой сдачи Украины». Об этом сообщает телеканал «Дом».