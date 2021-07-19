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«Готовимся к голоду!»: Депутат Рады заявил о наступлении «эпохи нищеты» в стране

Мария Иванова
12 минут назад
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что население Украины становится не просто бедным, а нищим и начинает голодать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Депутат Рады заявил о наступлении «эпохи нищеты» в стране
Фото: ТАССТАСС
«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты», - заявил депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он сослался на данные ЮНИСЕФ об 1,1 миллиона украинцев, испытывающих голод.
«Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!» - заключил Кива.
До этого Кива уже предупреждал украинцев о проблемах с продовольствием. Он заявил, что команда президента Владимира Зеленского провалила борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации. Следствием этого, по его мнению, станет новый карантин и запреты, которые «окончательно убьют средний и малый бизнес».
«Готовимся к голоду!» - заявлял он.
В новом докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности в мире в 2021 году говорится, что более миллиона украинцев вынуждены пропускать приемы пищи или есть меньше из-за нехватки денег. Это составляет 2,5 процента от всего населения страны.
Украина стала единственной страной Восточной Европы, где зафиксирована серьезная нехватка продовольствия. Ее соседи улучшили свои показатели в этой сфере.
В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЮНИСЕФ,Украина,
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