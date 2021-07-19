В Британии отменили ограничения по COVID-19

Ограничения, введённые в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа с 19 июля прекращают своё действие на территории Великобритании . Жителям страны больше не придётся соблюдать жёсткие правила, введённые правительством страны в начале пандемии COVID-19.

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День отмены ограничений британцы уже назвали Днём свободы. Его пришлось отложить на месяц в связи с резким ростом заболеваемости в стране, где в настоящее время доминирует обладающий повышенной заразностью штамм «дельта». В Великобритании ежесуточно выявляют около 50 тыс. новых случаев заражения.

При этом отмечается, что жителям страны при формальной отмене всех ограничений придётся соблюдать ряд требований, связанных с ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране введён новый документ для прошедших вакцинацию граждан — паспорт вакцинации. Его британцам придётся предъявлять всё чаще, в том числе при посещении массовых мероприятий и ночных клубов.

Кроме того, власти призывают людей в обязательном порядке носить маски в местах массового скопления людей и в магазинах. Обязательное ношение масок останется во время проезда в общественном транспорте города Лондона. Выявлять людей, контактировавших с больным COVID-19 в стране помогут специальные мобильные приложения, а также служба операторов, которая обзванивает людей, находившихся в контакте с инфицированным коронавирусом.