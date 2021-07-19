CМИ раскрыли систему глобального телефонного шпионажа

Шестнадцать мировых редакций, в том числе Le Monde, получили доступ к более чем 50 тысячам телефонных номеров, которые потенциально могут стать мишенью для мощного израильского шпионского ПО Pegasus. Цифровое оружие используется против журналистов, юристов, активистов и политиков во многих странах.

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В списке можно найти главу европейского государства и двух глав правительств; мужчины и женщины на высших уровнях власти в бывшей советской республике; десятки оппозиционных депутатов из одной африканской страны; принцы и принцессы, руководители бизнеса, несколько миллиардеров, послы, генералы. А также прежде всего сотни журналистов, юристов, правозащитников.

Le Monde, входящая в консорциум из 16 других редакций, получила доступ к примерно 50 тысячам телефонных номеров, которые использовались шпионами.

Le Monde и консорциум, координируемый Forbidden Stories, смогли подтвердить подлинность данных, скрестив их с несколькими другими источниками и идентифицировав десятки новых жертв программного обеспечения с помощью чрезвычайно тщательного технического анализа на своих мобильных телефонах, благодаря экспертам по безопасности.

С момента своего создания в 2011 году израильская компания продавала свое программное обеспечение как решающий инструмент, предназначенный только для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.