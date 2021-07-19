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CМИ раскрыли систему глобального телефонного шпионажа

BFM.RU
31 минуту назад
Шестнадцать мировых редакций, в том числе Le Monde, получили доступ к более чем 50 тысячам телефонных номеров, которые потенциально могут стать мишенью для мощного израильского шпионского ПО Pegasus. Цифровое оружие используется против журналистов, юристов, активистов и политиков во многих странах.
CМИ раскрыли систему глобального телефонного шпионажа
Фото: ТАССТАСС
В списке можно найти главу европейского государства и двух глав правительств; мужчины и женщины на высших уровнях власти в бывшей советской республике; десятки оппозиционных депутатов из одной африканской страны; принцы и принцессы, руководители бизнеса, несколько миллиардеров, послы, генералы. А также прежде всего сотни журналистов, юристов, правозащитников.
Le Monde, входящая в консорциум из 16 других редакций, получила доступ к примерно 50 тысячам телефонных номеров, которые использовались шпионами.
Le Monde и консорциум, координируемый Forbidden Stories, смогли подтвердить подлинность данных, скрестив их с несколькими другими источниками и идентифицировав десятки новых жертв программного обеспечения с помощью чрезвычайно тщательного технического анализа на своих мобильных телефонах, благодаря экспертам по безопасности.
С момента своего создания в 2011 году израильская компания продавала свое программное обеспечение как решающий инструмент, предназначенный только для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
В Азербайджане, Марокко или Руанде прежде всего журналисты, оппозиционеры, юристы и правозащитники являются основными целями этого изощренного шпионского ПО. В течение многих лет NSO заявляло, что случаи политической слежки — это единичные инциденты. Информация, бесспорно, доказывает, что эти нарушения являются нормой, а не исключением.
В мире,Le Monde,
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