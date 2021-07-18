«Нет слов»: Меркель пришла в ужас от последствий наводнений в Германии

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«Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», - сказала Меркель во время посещения города Аденау на западе страны (цитата по 1prime.ru)

По ее словам, последствия стихии оказались "ужасными". Она заверила, что федеральные и земельные власти поддержат пострадавших жителей страны и будут действовать вместе, «чтобы постепенно привести все в порядок в этой прекрасной местности».

Так, в среду, 21 июля, правительство планирует принять программу по принятию мер для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры.

Канцлер также отметила, что катастрофа на западе ФРГ показала необходимость более пристального внимания к проблемам изменения климата. Власти будут проводить долгосрочную политику, которая будет учитывать проблемы природы и климаты в большей степени, чем в последние годы, пообещала Меркель.

Поиски пропавших без вести продолжаются, рассказала премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, добавив, что "большое число" жителей района Арвайлер, наиболее пострадавшего от наводнения, до сих пор не найдены.

12 июля на западе и юго-западе Германии начались ливни, которые привели к сильному наводнению. Из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также реки - Эрфт, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий стихии погибли более 150 человек.