Туск допустил развал Евросоюза

По его словам, это может произойти, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии и конфликтовать с Брюсселем. Эти государства имеют разные позиции по поводу независимости судебной власти и свободы СМИ.
Если возникнет больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, это может просто означать конец этой организации, — произнёс Туск.
Он уверен, что конец ЕС неизбежен. При этом Туск отметил, что процесс распада не будет быстрым, а скорее всего растянется на несколько лет.