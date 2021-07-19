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В Германии просят Россию и ЕС взаимно признать COVID-сертификаты

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
России и Евросоюзу следует взаимно признать COVID-сертификаты. Так считает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
В Германии просят РФ и ЕС взаимно признать COVID-сертификаты
Фото:  Алексей_Гайнов © URA.RU Алексей_Гайнов © URA.RU
«Наши топ-менеджеры и инженеры единогласно приветствовали бы, если бы Россия признала иностранные вакцины — китайские, американские, немецкие, а ЕС признала бы „Спутник V“ и другие российские препараты. Я знаю несколько топ-менеджеров немецких компаний, которые привились „Спутником“ и BioNTech одновременно, чтобы более-менее свободно передвигаться между нашими странами», — заявил Шепп в интервью «Известиям».
Он посетовал, что общество и политика движутся пока не в том темпе, в котором развивается наука. По словам Шеппа, немецкие бизнесмены не понимают, почему туристы могут отдыхать в Турции и Майорке, где высокий риск распространения вируса. При этом для представителей бизнеса, которые ездят в командировки, действует двухнедельный карантин, даже если они привиты. «Вирус атакует и русских, и немцев, его не интересует гражданство, поэтому методы борьбы с COVID-19 должны быть более глобальными», — подытожил Шепп.
Ранее посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что Москва и Брюссель могут в ближайшее время обсудить взаимное признание ковидных сертификатов, передает «Ридус». Однако в Кремле заявили, что признание иностранных прививочных сертификатов станет возможным после того, как в Европе признают российскую вакцину от коронавируса.
В мире,Маттиас Шепп,Маркус Эдерер,ЕС,Ридус,газета "Известия",Россия,Германия,
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