В Германии просят РФ и ЕС взаимно признать COVID-сертификаты

Он посетовал, что общество и политика движутся пока не в том темпе, в котором развивается наука. По словам Шеппа, немецкие бизнесмены не понимают, почему туристы могут отдыхать в Турции и Майорке, где высокий риск распространения вируса. При этом для представителей бизнеса, которые ездят в командировки, действует двухнедельный карантин, даже если они привиты. «Вирус атакует и русских, и немцев, его не интересует гражданство, поэтому методы борьбы с COVID-19 должны быть более глобальными», — подытожил Шепп.
Ранее посол ЕС в РФ Маркус Эдерер
заявил, что Москва и Брюссель могут в ближайшее время обсудить взаимное признание ковидных сертификатов, передает «Ридус
». Однако в Кремле заявили, что признание иностранных прививочных сертификатов станет возможным
после того, как в Европе признают российскую вакцину от коронавируса.