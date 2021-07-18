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Елизавета II усилила киберзащиту королевской семьи

Газета.Ruиещё 1
14 минут назад
Королева Великобритании Елизавета II усилила защиту от хакеров после известий о том, что королевская династия является объектом повышенного риска. Об этом пишет Express.
Елизавета II усилила киберзащиту королевской семьи
Фото: Ben Stansall/APBen Stansall/AP
Казначей королевы сэр Майкл Стивенс считает, что любой взлом аккаунтов королевской семьи может привести к репарационному ущербу, штрафам или судебным искам против членов династии Елизаветы II и их сотрудников.
В марте 2021 года королева назначила на пост первого директора по информационной безопасности Эллиота Аткинса, чтобы предотвратить онлайн-атаки.
Как пишет издание, ведется также работа по повышению уровня знаний персонала королевской семьи о кибербезопасности, сотрудники Елизаветы II и ее приближенных проходят дополнительное обучение.
В мире,Майкл Стивенс,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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