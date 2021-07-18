Елизавета II усилила киберзащиту королевской семьи

В марте 2021 года королева назначила на пост первого директора по информационной безопасности Эллиота Аткинса, чтобы предотвратить онлайн-атаки.

Как пишет издание, ведется также работа по повышению уровня знаний персонала королевской семьи о кибербезопасности, сотрудники Елизаветы II и ее приближенных проходят дополнительное обучение.