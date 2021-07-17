Грузинский премьер разглядел в действиях США интересы России

США готовится ввести санкции против Тбилиси . Это решение поддерживает и грузинская оппозиция. В ответ премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявляет, что введение американских санкций против Грузии будет выгодно только Москве . Чем же так маленькая Грузия разозлила своих заокеанских кураторов?

Фото: ТАСС ТАСС

В субботу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал политический кризис, который разразился в стране после назначения шести судей Верховного суда и обещаний США ввести санкции против Тбилиси, если эти назначения не будут отменены.

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«Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он.

По словам главы грузинского кабмина, оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам».

Напомним, в начале недели грузинский парламент голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил в судьи Верховного суда шесть из девяти представленных Высшим советом юстиции кандидатур. За этим последовало заявление Госдепа США , о том, что данное действие является нарушением соглашения от 19 апреля по урегулированию политического кризиса, которое было подписано между правящей партией и оппозицией при посредничестве ЕС и США. Оно обязывало приостановить «все текущие назначения» в Верховный суд до принятия «амбициозной судебной реформы».

Фундаментальная реформа судебной системы Грузии должна завершиться только в следующем году. Главные изменения касаются правил назначения судей Верховного суда и работы Высшего совета юстиции. Изменения также затронут Генпрокуратуру , руководителя которой должно назначать квалифицированное парламентское большинство.

Нарушение этого соглашения настолько возмутило Америку, что о назначении судей в Грузии высказался в пятницу даже госсекретарь Энтони Блинкен

«США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил госсекретарь.

Он призвал Тбилиси отменить это назначение. Официальный представитель госдепа Нед Прайс также призвал грузинские власти «реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы». В противном случае, пообещал Прайс, доверие общества и международного сообщества к грузинской судебной системе уменьшится, а зарубежные инвестиции в экономику страны сократятся.В похожей стилистике высказалась и посол США в Грузии Келли Дегнан, которая призвала Тбилиси отнестись со всей серьезностью к критике Вашингтона. Одним из возможных последствий она назвала санкции.

«Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией. Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила Дегнан.Идею санкций поддержала грузинская оппозиция. Так, член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе обвинила «Грузинскую мечту» в переходе всех границ. «На первом этапе, я жду санкций в отношении судей, и на втором этапе, что будет незамедлительное реагирование в отношении власти Гарибашвили», – заявила она.

Международного давления на Тбилиси ожидает и вице-спикер парламента, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани.

«Во что это может вылиться, не могу сказать, будут санкции или не будут. Но факт, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз строгим тоном разговаривают с «Грузинской мечтой», особенно в отношении вопроса судей. Факт, что подобное заявление создает неудобство», – заявил Иоселиани, сообщает «Спутник».

Один из авторов грузинской конституции, бывший член парламента Вахтанг Хмаладзе объяснил, почему назначение судей вызвало такую реакцию.

«Проблема основывается на мнении в грузинском обществе о том, что судебной системой управляет «судейский клан», что «Грузинская мечта» и судьи составляют симбиоз. Поэтому голосование сочли чисто политическим, но судьи должны быть независимы от власти. Именно поэтому был поставлен вопрос о реформе судебной системы», – пояснил он.

Хмаладзе напомнил, что по итогам апрельских договоренностей между правящей партией и оппозицией было решено взять паузу в назначении судей Верховного суда и сначала провести судебную реформу, «однако участники соглашения по-разному интерпретировали договоренности».

«В партии власти посчитали достаточным выполнить рекомендации Венецианской комиссии и решили назначать новую партию судей до завершения реформы. Сейчас власти пытаются оправдать свои действия, но вряд ли это будет принято остальными участниками соглашения. В данном случае позиция США и ЕС полностью совпадает с позицией оппозиционных партий, а поэтому это нельзя считать вмешательством во внутренние дела Грузии», – говорит Хмаладзе.

Впрочем, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов наоборот полдагает, что «такого рода требования со стороны США являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства, к чему многие в Грузии относятся болезненно».

«Возникает когнитивный диссонанс: с одной стороны, грузины хотят работать с Америкой, вступления в НАТО, поддержки, а с другой – навязываемые правила игры оказываются достаточно обременительными», - считает эксперт.

По его мнению, происходящее стало результатом длительного политического кризиса в старне, который не удалось урегулировать даже при вмешательстве Запада.

«Страны Европейского Союза и США пытались выступить в качестве посредников в ходе этого кризиса. Назначение очередной партии судей имело в самом грузинском политическом классе неоднозначную реакцию. Звучали обвинения в адрес «Грузинской мечты» укрепить свои позиции, фактически подчинить себе судебную власть. В данном случае США встали на сторону оппозиции и предъявили требования парламентскому большинству, что вызвало возражения» – отметил Кортунов.

Бывший председатель Конституционного суда Грузии Автандил Деметрашвили считает, что несмотря на угрозы из Вашингтона, до санкций дело не дойдет.

«Запад боится изменения стратегического внешнеполитического курса Грузии и предлагает меры, которые могли бы способствовать изменению правящей партии. С моей точки зрения, грузинские власти удачно маневрировали между Западом и Севером. А сейчас, по мнению оппозиции, власти якобы потихоньку отходят от прозападного курса. Проявлением этого они называют ненадлежащее исполнение взятых на себя политических обязательств», – говорит Деметрашвили.

Он полагает, что у Тбилиси есть простой вариант выхода из кризиса без потери лица - назначенные судьи должны сами подать заявления об отставке. Он говорит, что согласно закону, даже уйдя в отставку, они сохранят за собой оклад на весь тот срок, что должны были проработать судьями. А поэтому «материально ни в чем не потеряют».

«Но пока я не слышал ни от одного из судей, что он собирается подать в отставку. От правящей партии и оппозиции такой вариант тоже никто не предлагал. Но законодательство такое предусматривает», – подытожил Деметрашвили.

Хмаладзе тоже полагает, что единственным выходом для правящей партии сейчас будет только добровольная отставка судей. Но, по мнению Кортунова, и она не гарантирует окончания политического кризиса в Грузии: