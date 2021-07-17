Участникам Олимпиады в Токио приготовили антисекс-кровати

Спортсменам, приехавшим на Олимпиаду в Токио, предоставят кровати, на которых нельзя заниматься сексом и кондомы, которыми нельзя пользоваться.

СМИ отмечают, что помимо кроватей спортсменов ждет не меньше странностей с презервативами. Несмотря на запрет секса из-за пандемии COVID-19, все спортсмены получат от организаторов бесплатные презервативы. При этом организаторы заявили, что их цель – сделать так, чтобы атлеты забрали их домой, не используя в Токио.