Участникам Олимпиады в Токио приготовили антисекс-кровати

Спортсменам, приехавшим на Олимпиаду в Токио, предоставят кровати, на которых нельзя заниматься сексом и кондомы, которыми нельзя пользоваться.
Организаторы уже показали антисекс-кровати публике. Фото опубликовали
в твиттере. Данные спальные места ждут всех спортсменов в Олимпийской деревне. Они сделаны из картона и могут выдержать вес только одного человека. Их назвали «антисексуальными», поскольку на них нельзя прыгать, так как они могут сломаться.
Дизайн спальной мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК). Цель - «избежать ненужных форм физического контакта» в рамках борьбы с COVID-19.
В Сети уже раскритиковали странный способ защитить спортсменов от вируса.
«Не заблуждайтесь. Кровати, может, и сделаны из картона, но пол выглядит довольно прочным», - написал один из комментаторов.
СМИ отмечают, что помимо кроватей спортсменов ждет не меньше странностей с презервативами. Несмотря на запрет секса из-за пандемии COVID-19, все спортсмены получат от организаторов бесплатные презервативы. При этом организаторы заявили, что их цель – сделать так, чтобы атлеты забрали их домой, не используя в Токио.
По данным Japan Today, японские производители презервативов поставят олимпийцам в общей сложности 160 000 презервативов.