Дважды привитый глава Минздрава Великобритании заразился COVID

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил на своей странице в Twitter, что получил положительный результат теста на COVID-19. При этом ранее он поставил две дозы вакцины против коронавируса.Джавид рассказал, что пока прошел экспресс-тест и ожидает результатов ПЦР-теста. Он также отметил, что симптомы коронавируса проявляются у него умеренно благодаря ранее проведенной вакцинации.Министр был привит двумя дозами вакцины Oxford/AstraZeneca 17 марта и 16 мая.Как сообщает Reuters, Джавид поддержал план премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене всех ограничений с 19 июля, несмотря на новый всплеск случаев, вызванных штаммом "Дельта".Великобритания занимает седьмое место в мире по количеству погибших от COVID-19. На сегодняшний день в стране вакцинированы две трети взрослого населения.