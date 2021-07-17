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Дважды привитый глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

Ювелина Бернст
22 минуты назад
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил на своей странице в Twitter, что получил положительный результат теста на COVID-19. При этом ранее он поставил две дозы вакцины против коронавируса.
Дважды привитый глава Минздрава Великобритании заразился COVID
Фото: ReutersReuters
Джавид рассказал, что пока прошел экспресс-тест и ожидает результатов ПЦР-теста. Он также отметил, что симптомы коронавируса проявляются у него умеренно благодаря ранее проведенной вакцинации.
Министр был привит двумя дозами вакцины Oxford/AstraZeneca 17 марта и 16 мая.
Как сообщает Reuters, Джавид поддержал план премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене всех ограничений с 19 июля, несмотря на новый всплеск случаев, вызванных штаммом "Дельта".
Великобритания занимает седьмое место в мире по количеству погибших от COVID-19. На сегодняшний день в стране вакцинированы две трети взрослого населения.
В мире,Борис Джонсон,Минздрав РФ,Соединенное Королевство,
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