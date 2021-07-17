Британскому спецназу поручили тайную миссию против России и Китая

Он сообщил, что SAS и SBS в будущем станут участвовать в более рискованных операциях по всему миру. Генерал также отметил, что он возглавит «будущие силы спецназначения» британской морской пехоты, задаче которых станет поддержка спецподразделений по борьбе с террористами и наемниками в любой точке Земли. Численность этих сил составит около 4000 человек.