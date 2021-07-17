Британскому спецназу поручили тайную миссию против России и Китая

Воздушно-десантные (SAS) и морские (SBS) спецподразделения британского министерства обороны будут задействованы в более рискованных операциях против России
и Китая
. Такое заявление для издания The Times сделал
бригадный генерал Марк Тоттен.
Фото: Jeff J Mitchell/Getty ImagesJeff J Mitchell/Getty Images
«Британский спецназ возьмет на себя новую тайную миссию против Китая и России, поскольку он смещает свое внимание на противодействие крупным государственным противникам, - заявил Тоттен.
Он сообщил, что SAS и SBS в будущем станут участвовать в более рискованных операциях по всему миру. Генерал также отметил, что он возглавит «будущие силы спецназначения» британской морской пехоты, задаче которых станет поддержка спецподразделений по борьбе с террористами и наемниками в любой точке Земли. Численность этих сил составит около 4000 человек.
По мнению генерала, спецназ Соединенного Королевства должен заниматься сложными и комплексными задачами по противостоянию России и Китаю, для чего потребуются «знания и опыт настоящих специалистов».
Планируется, что спецподразделения будут действовать вместе с британской разведкой MI6. Среди их круга задач окажется наблюдение за военными и разведывательными силами России и КНР.
Издание также сообщает, что спецподразделения могут быть применены для подготовки военно-морских сил стран Азиатско-Тихоокеанского региона, противостоящих Китая.