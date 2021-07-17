Пушилин: Донбасс ждет правды по делу MH17

Он подчеркнул, что с первых дней после гибели малайзийского Boeing ДНР выражает готовность предоставить информации о случившемся, но международное следствие до сих пор не проявило должной активности в этом направлении. "Почему при нашей открытости мы не видели той активной позиции следствия? Мы же с самого первого дня представляли и продолжаем предоставлять все необходимые материалы. Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника?" - сказал Пушилин.