Глава «Нафтогаза»: Меркель изменила свое мнение по «Северному потоку – 2»

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — считает Витренко.
Он полагает, что Меркель осознала угрозы, возникающие при принятии упрощенных решений. По мнению Витренко, вопрос «Северного потока-2» для украинского государства не исчерпывается вопросом денег. От него зависит и «реальная безопасность».
Напомним, что советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Ангела Меркель предала интересы Украины в пользу России.
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал встречу Джо Байдена и Ангелы Меркель, посвященную «Северному потоку-2». По его словам, киевские власти услышали много интересного, но без какой-либо конкретики со стороны американцев и немцев.
Что же касается самого Юрия Витренко, то украинское Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции через суд требует прервать контракт между «Нафтогазом» председателем его правления, считая соглашение незаконным.