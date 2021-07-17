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«Нафтогаз»: Меркель изменила свое мнение по «Северному потоку – 2»

Елена Прошина
16 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила свою точку зрения на «Северный поток – 2». Об этом заявил председатель правлений компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко. Его слова приводит МК
Глава «Нафтогаза»: Меркель изменила свое мнение по «Северному потоку – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — считает Витренко.
Он полагает, что Меркель осознала угрозы, возникающие при принятии упрощенных решений. По мнению Витренко, вопрос «Северного потока-2» для украинского государства не исчерпывается вопросом денег. От него зависит и «реальная безопасность».
Напомним, что советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Ангела Меркель предала интересы Украины в пользу России.
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал встречу Джо Байдена и Ангелы Меркель, посвященную «Северному потоку-2». По его словам, киевские власти услышали много интересного, но без какой-либо конкретики со стороны американцев и немцев.
Что же касается самого Юрия Витренко, то украинское Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции через суд требует прервать контракт между «Нафтогазом» председателем его правления, считая соглашение незаконным.
В мире,Алексей Арестович,Ангела Меркель,Юрий Витренко,Сергей Никифоров,Джозеф Байден,Нафтогаз,Германия,
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