Джо Экзотику могут сократить тюремный срок

Федеральный апелляционный суд США постановил, что "Король тигров" Джо Экзотик должен получить более короткий тюремный срок по делу о заказном убийстве, передает Associated Press.

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Джо Экзотика, настоящее имя которого Джозеф Мальдонадо-Пассаж, в январе 2020 года был приговорен к 22 годам лишения свободы за попытку нанять двух разных мужчин для убийства активистки по защите прав животных Кэрол Баскин.

Коллегия из трех судей Апелляционного суда США в Денвере обнаружила, что суд первой инстанции неправильно рассмотрел эти два обвинительных приговора по отдельности при исчислении его тюремного срока в соответствии с руководящими принципами вынесения приговоров.

Согласно постановлению, изначально суд должен был рассчитать диапазон наказания от 17,5 до 22 лет лишения свободы, а не от 22 до 27 лет, как это было сделано в январе 2020 года.

Апелляционный поверенный Экзотика Брэндон Сэмпл предполагает, что "Король тигров" может получить еще более низкий срок, чем тот, что указан в постановлении.

"Люди должны знать, что то, что они видели по телевизору, не является полной правдой. Это даже не верхушка айсберга. Это были снежинки на верхушке айсберга, в основном изготовленные теми, кто хотел видеть Джо Экзотика в тюрьме для собственной выгоды", — подчеркнул представитель Экзотика Джон Филлипс.