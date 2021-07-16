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Илон Маск не справился: США вновь купят ракетные двигатели у России

Анна Безрукова
26 минут назад
Российское правительство одобрило переговоры между «НПО Энергомаш» и компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС» из США по поставкам российского ракетного двигателя РД-181М для американских ракет-носителей Antares. Об этом сообщает «Интерфакс».
Илон Маск не справился: США вновь купят ракетные двигатели у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Конгресс США неоднократно призывал к отказу от использования российских ракетных двигателей в американских ракетах. Но, несмотря на приобретение необходимой техдокументации для производства, американские аналоги оказались намного дороже российских.
Очевидно, предпринимателю Илону Маску не удалось добиться сравнимой с российскими двигателями цены доставки грузов в космос — вопреки тому, что он называет свои ракеты SpaceX многоразовыми.
В размещенном на портале правовой информации распоряжении кабмина говорится, что заключение контракта возможно при урегулировании между «Роскосмосом» и Минобороны РФ некоторых тем. В том числе, Россия потребовала гарантий неиспользования двигателей для военных целей и принятия мер, направленных на защиту интеллектуальной собственности.
Переговоры состоятся под контролем «Роскосмоса», Минобороны РФ, ФСБ России и ФСТЭК РФ с тем, чтобы не произошла утечка технологий и материалов, которые могут применяться в процессе создания ракетного оружия.
Россия также реализует Америке двигатели РД-180, которые применяются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5.
Двигатели РД-181 поставляются американской компании Orbital ATK и используются в ракетах Antares, которые доставляют на МКС корабли Cygnus.
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