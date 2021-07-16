В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Это действительно ужасно": Наводнения унесли более 100 жизней в Европе

Елена Прошина
21 минуту назад
В результате наводнений в Западной Европе погибли более 100 человек, свыше 1300 значатся пропавшими без вести. Серьезнее всего пострадали несколько федеральных земель на западе Германии, а также нидерландская провинция Лимбург на границе с Бельгией. Политики связывают экстремальную непогоду с изменением климата.

Германия

Тяжелее всего обстоит ситуация на западных территориях ФРГ, в особенности — в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. 15 июля ливни, вызванные прохождение циклона «Бернд», привели к рекордному количеству осадку. В результате реки вышли из берегов — населенные города затопило и локально разрушило.
По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 93 человека. В Северном Рейне-Вестфалии погибшими значатся 43 человека, в Рейнланд-Пфальце — 50. Серьезнее других пострадал район Арвайлер, где без вести пропали 1300 человек (3,5 тыс. человек ранее были эвакуированы в специальные учреждения).
Спасательные работы продолжаются, и, по словам представителя полицейского управления Кобленца, существуют опасения, что количество пострадавших и погибших будет расти. Пресс-служба администрации Бад-Нойенар-Арвайлер также подчеркивает, что ситуация с пропавшими без вести в затопленном районе объясняется частично парализованной сотовой связью, поэтому многие люди недоступны. В то же время точное количество погибших подсчитать на текущий момент невозможно, но в администрации утверждают, что их, по всей видимости, больше ныне заявленных цифр. Несколькими часами ранее спасатели вытащили из реки Вурм трех тяжело пострадавших человек, они госпитализированы в больницу с серьезными травмами.
Настоящая трагедия развернулась в городе Зинциг, где в общежитии из-за наводнений погибли 12 человек с ограниченными возможностями.
«По требованию пожарной части здание должно было быть эвакуировано. Но когда подошел сотрудник, пришла приливная волна — он не мог выбраться и не смог помочь», — рассказал член парламента Тюрингии Стефан Меллер.
Утром 16 июля в экстренные службы поступает все больше звонков. В районном правительстве Кельна связывают это с тем, что часть людей, несмотря на предупреждения, вернулись в зоны бедствия. Это подвергает жителей опасности и затрудняет спасательные мероприятия.
«Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно», — заявил премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер.
Одновременно с этим непогода не покидает Германию: Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает о новых ливнях, граде и грозах в землях Рейнланд-Пфальц и Саар, которые, по предварительным данным, не прекратятся в течение дня. Также в населенных пунктах отмечается быстро прогрессирующее течение воды, размывающее улицы и постройки, а плотины не выдерживают.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет связывает экстремальные погодные условия в Европе с изменением климата, в частности — с глобальным потеплением.
«Мы будем все чаще наблюдать такие катаклизмы. Это означает, что нам необходимо активизировать усилия в борьбе с климатическими изменениями», — заявил он Euronews.

Бельгия и Нидерланды

Параллельно со случившимся в Германии непогода буйствует в соседних странах. В Бельгии и Нидерландах ливни идут уже несколько дней, и к вечеру 15 июля в провинциях Лимбург (Нидерланды) и Фламандский Брабант (Бельгия) в срочном порядке эвакуировали целые деревни и другие населенные пункты, проходящие вдоль реки Маас и канала Альберта. Тяжелее всего обстоят дела в провинциях Льеж, Лимбург и Намюр, а курортный город Спа полностью покрыт водой.
Число жертв на этот час составляет 14 человек. Два тела нашли в Шодфонтене, пятеро погибших зафиксировали в Вервье, других обнаружили в Пепинстере, Филипвиле, Эйвалле и Эйпене. Пропавшими без вести значатся четыре человека, в их числе — 15-летняя девушка.
Улицы городов превратились в реки: машины и здания смывает, люди вынуждены спасаться на крышах домов.
Зоны бедствия отрезаны от линий связи, дороги перекрыты, а железнодорожное сообщение, включая по маршруту из Брюсселя в Германию, отменено. В Валлонском Брабанте существует угроза обрушения нескольких мостов, а на юге-востоке Нидерландов в общей сложности эвакуировали 15 тыс. человек.
«Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда не наблюдали такого стока воды из Мааса», — сказал сотрудник службы безопасности региона Северный Лимбург Антуан Шолтен.
В разных районах продолжается эвакуация и спасательные работы. Для оказания помощи в Бельгию летят сотрудники департамента гражданской обороны Италии. Вертолеты министерства обороны Бельгии были задействованы для эвакуации и спасения людей только сейчас — ранее сделать это было невозможно из-за погодных условий и плохой видимости. В этой связи премьер-министр Валлонии Элио Ди Рупо назвал «ошибкой» реформу экстренных служб, поскольку, по его словам, катастрофа случилась во многом из-за того.
Уровень воды в центре Льежа не поднимается последние несколько часов, вода также отступает в сильно пострадавшем районе Шене, а плотину Монсин опасность, по всей видимости, миновала. При этом пиковые значения в Массейке ожидают только сегодня к полудню, где ситуацию оценивают как критическую. «На данный момент уровни там уже выше, чем во время наводнения в 1993 году», — констатировал губернатор провинции Лимбург Йос Лантметерс.
В общей сложности в Европе за последние 48 часов выпало две месячные нормы осадков. Дожди также продолжаются в Люксембурге, Франции (бдительность на востоке страны из-за наводнений сохраняют 12 департаментов) и Швейцарии, где ситуация находится под контролем.

Меркель потрясена последствиями наводнения на западе Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом сообщил в Twitter в четверг официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Я потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения. Мои соболезнования родным погибших и пропавших без вести", - привел официальный представитель кабмина ФРГ слова Меркель. Она также выразила благодарность спасателями, работающим в зоне бедствия.
Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Последствия наводнения уже привели к гибели примерно 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ

Точное число погибших при наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24.
При этом Меркель заверила, что все будет сделано для обнаружения пропавших без вести в результате наводнения.
«Я говорила с премьер-министрами (Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии) (Малу) Драйер и (Армином) Лашетом, они доложили мне о ситуации в населенных пунктах, положение в которых наиболее критическое, а также о неустанной работе спасателей, полиции, бундесвера, службы ЧС и остальных. Хотели бы выразить благодарность спасателям от всего сердца», – отметила канцлер Германии.

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей при наводнении в Германии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — говорится в тексте телеграммы.
Также Путин попросил передать слова поддержки людям, потерявшим своих родных и близких из-за стихийного бедствия. Кроме того он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при наводнении.
В мире,Видео,Армин Лашет,Ангела Меркель,Франк-Вальтер Штайнмайер,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Бельгия,Германия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители