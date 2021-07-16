"Это действительно ужасно": Наводнения унесли более 100 жизней в Европе

В результате наводнений в Западной Европе погибли более 100 человек, свыше 1300 значатся пропавшими без вести. Серьезнее всего пострадали несколько федеральных земель на западе Германии , а также нидерландская провинция Лимбург на границе с Бельгией . Политики связывают экстремальную непогоду с изменением климата.

Германия

Тяжелее всего обстоит ситуация на западных территориях ФРГ, в особенности — в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. 15 июля ливни, вызванные прохождение циклона «Бернд», привели к рекордному количеству осадку. В результате реки вышли из берегов — населенные города затопило и локально разрушило.

По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 93 человека. В Северном Рейне-Вестфалии погибшими значатся 43 человека, в Рейнланд-Пфальце — 50. Серьезнее других пострадал район Арвайлер, где без вести пропали 1300 человек (3,5 тыс. человек ранее были эвакуированы в специальные учреждения).

Спасательные работы продолжаются, и, по словам представителя полицейского управления Кобленца, существуют опасения, что количество пострадавших и погибших будет расти. Пресс-служба администрации Бад-Нойенар-Арвайлер также подчеркивает, что ситуация с пропавшими без вести в затопленном районе объясняется частично парализованной сотовой связью, поэтому многие люди недоступны. В то же время точное количество погибших подсчитать на текущий момент невозможно, но в администрации утверждают, что их, по всей видимости, больше ныне заявленных цифр. Несколькими часами ранее спасатели вытащили из реки Вурм трех тяжело пострадавших человек, они госпитализированы в больницу с серьезными травмами.

Настоящая трагедия развернулась в городе Зинциг, где в общежитии из-за наводнений погибли 12 человек с ограниченными возможностями.

«По требованию пожарной части здание должно было быть эвакуировано. Но когда подошел сотрудник, пришла приливная волна — он не мог выбраться и не смог помочь», — рассказал член парламента Тюрингии Стефан Меллер.

Утром 16 июля в экстренные службы поступает все больше звонков. В районном правительстве Кельна связывают это с тем, что часть людей, несмотря на предупреждения, вернулись в зоны бедствия. Это подвергает жителей опасности и затрудняет спасательные мероприятия.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 16, 2021

«Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно», — заявил премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер.

Одновременно с этим непогода не покидает Германию: Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает о новых ливнях, граде и грозах в землях Рейнланд-Пфальц и Саар, которые, по предварительным данным, не прекратятся в течение дня. Также в населенных пунктах отмечается быстро прогрессирующее течение воды, размывающее улицы и постройки, а плотины не выдерживают.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет связывает экстремальные погодные условия в Европе с изменением климата, в частности — с глобальным потеплением.

«Мы будем все чаще наблюдать такие катаклизмы. Это означает, что нам необходимо активизировать усилия в борьбе с климатическими изменениями», — заявил он Euronews.

Бельгия и Нидерланды

Параллельно со случившимся в Германии непогода буйствует в соседних странах. В Бельгии и Нидерландах ливни идут уже несколько дней, и к вечеру 15 июля в провинциях Лимбург (Нидерланды) и Фламандский Брабант (Бельгия) в срочном порядке эвакуировали целые деревни и другие населенные пункты, проходящие вдоль реки Маас и канала Альберта. Тяжелее всего обстоят дела в провинциях Льеж, Лимбург и Намюр, а курортный город Спа полностью покрыт водой.

Число жертв на этот час составляет 14 человек. Два тела нашли в Шодфонтене, пятеро погибших зафиксировали в Вервье, других обнаружили в Пепинстере, Филипвиле, Эйвалле и Эйпене. Пропавшими без вести значатся четыре человека, в их числе — 15-летняя девушка.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium is astonishing.



This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2— James Cosgrove 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021

Улицы городов превратились в реки: машины и здания смывает, люди вынуждены спасаться на крышах домов.

Residents rescued by helicopter as deadly floods cause chaos in Germany, Belgium and the Netherlands pic.twitter.com/l3ZSqdfyJl— The Sun (@TheSun) July 16, 2021

Зоны бедствия отрезаны от линий связи, дороги перекрыты, а железнодорожное сообщение, включая по маршруту из Брюсселя в Германию, отменено. В Валлонском Брабанте существует угроза обрушения нескольких мостов, а на юге-востоке Нидерландов в общей сложности эвакуировали 15 тыс. человек.

«Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда не наблюдали такого стока воды из Мааса», — сказал сотрудник службы безопасности региона Северный Лимбург Антуан Шолтен.

В разных районах продолжается эвакуация и спасательные работы. Для оказания помощи в Бельгию летят сотрудники департамента гражданской обороны Италии. Вертолеты министерства обороны Бельгии были задействованы для эвакуации и спасения людей только сейчас — ранее сделать это было невозможно из-за погодных условий и плохой видимости. В этой связи премьер-министр Валлонии Элио Ди Рупо назвал «ошибкой» реформу экстренных служб, поскольку, по его словам, катастрофа случилась во многом из-за того.

Houses disintegrating into the river in the Eifel region of Germany.



With the Amazon now emitting more CO2 than it absorbs, this is no surprise.



The surprise is that some people think we have until 2050 to fix this.#ClimateCrisis #sustainability pic.twitter.com/JH25YFoQuj— Brendan May (@bmay) July 15, 2021

Уровень воды в центре Льежа не поднимается последние несколько часов, вода также отступает в сильно пострадавшем районе Шене, а плотину Монсин опасность, по всей видимости, миновала. При этом пиковые значения в Массейке ожидают только сегодня к полудню, где ситуацию оценивают как критическую. «На данный момент уровни там уже выше, чем во время наводнения в 1993 году», — констатировал губернатор провинции Лимбург Йос Лантметерс.

В общей сложности в Европе за последние 48 часов выпало две месячные нормы осадков. Дожди также продолжаются в Люксембурге, Франции (бдительность на востоке страны из-за наводнений сохраняют 12 департаментов) и Швейцарии, где ситуация находится под контролем.

Канцлер Гер мании Ангела М еркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом сообщил в Twitter в четверг официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения. Мои соболезнования родным погибших и пропавших без вести", - привел официальный представитель кабмина ФРГ слова Меркель. Она также выразила благодарность спасателями, работающим в зоне бедствия.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Последствия наводнения уже привели к гибели примерно 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

Точное число погибших при наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24.

При этом Меркель заверила, что все будет сделано для обнаружения пропавших без вести в результате наводнения.

«Я говорила с премьер-министрами (Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии) (Малу) Драйер и (Армином) Лашетом, они доложили мне о ситуации в населенных пунктах, положение в которых наиболее критическое, а также о неустанной работе спасателей, полиции, бундесвера, службы ЧС и остальных. Хотели бы выразить благодарность спасателям от всего сердца», – отметила канцлер Германии.

Президент Р оссии Владимир Путин выразил свои соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту с траны Франку-Вальтеру Штайн майеру в связи с гибелью людей при наводнении в Германии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — говорится в тексте телеграммы.